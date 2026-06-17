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Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи

  • 17 юни 2026 | 21:54
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Южноафриканският халф Темба Зуане получи три мача наказание за изгонването си в мача от първи кръг от група А на Световното първенство през 2026 г. срещу Мексико (0:2).

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Играчът влезе като резерва в 61-ата минута на срещата и беше наказан с червен картон в 84-ата минута за нарушение срещу мексиканския халф Роберто Алварадо. Халфът удари противника с ръка.

Южна Африка заема четвърта позиция в Група “А” на Световното първенство. Зуане ще пропусне мачовете от груповата фаза срещу Чехия и Република Корея, а също така няма да може да играе в първия мач на Република Южна Африка от елиминационната фаза, ако се класира за 1/16-финалите.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

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