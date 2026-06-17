Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи

Южноафриканският халф Темба Зуане получи три мача наказание за изгонването си в мача от първи кръг от група А на Световното първенство през 2026 г. срещу Мексико (0:2).

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Играчът влезе като резерва в 61-ата минута на срещата и беше наказан с червен картон в 84-ата минута за нарушение срещу мексиканския халф Роберто Алварадо. Халфът удари противника с ръка.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: FIFA extend Themba Zwane's suspension for a breach under Article 14 of their disciplinary code ⚽🚨 #SSFootball | #DStvFIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J8vwg5UvF8 — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) June 17, 2026

Южна Африка заема четвърта позиция в Група “А” на Световното първенство. Зуане ще пропусне мачовете от груповата фаза срещу Чехия и Република Корея, а също така няма да може да играе в първия мач на Република Южна Африка от елиминационната фаза, ако се класира за 1/16-финалите.

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