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ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

  • 16 юни 2026 | 11:30
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ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

ЦСКА може да осъществи много силен входящ трансфер. Клубът води преговори за привличането на двукратен шампион с Интер. Става въпрос за 30-годишния халф Стефано Сенси, пише "Тема Спорт". В момента той е част от Анортозис, като има договор с кипърския гранд до юни 2027 г., след като в началото на тази година го е удължил с още 12 месеца. "Армейците" са готови да платят 500 000 евро за правата му.

Сенси е разиграващ полузащитник и е сред приоритетите в лятната селекция на 31-кратните шампиони. Той е бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за Скуадра адзура (2018 – 2022). Печели Скудетото с Интер през 2021-ва и 2024-та.

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30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис. Изигра 25 мача в първенството, в които вкара 9 гола, с 6 асистенции, но те не помогнаха много. Отборът от Фамагуста остана във втората плейофна група и завърши на седмо място, без евроквота.

Стефано е юноша на Римини и Чезена. С втория тим прави и дебюта си в професионалния футбол през 2013 г. После преминава в Сасуоло, който през 2019-а го отдава под наем на Интер за сумата от 5 милиона евро. Година по-късно "нерадзурите" откупуват правата му, като плащат още 20 млн. евро.

Началото за него е добро, но постепенно губи формата си заради поредица от контузии и кариерата му тръгва надолу. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. Напуска "Джузепе Меаца" през 2024-та, като преминава със свободен трансфер в Монца през август 2024-та. Там се засича с Валентин Антов в периода му под наем. Част е от Анортозис от септември миналата година.

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