Буря отмени тренировката на Португалия

Националният отбор на Португалия прекъсна тренировка и отмени пресконференция поради неблагоприятни метеорологични условия във Флорида. Играчите бяха принудени да напуснат терена поради гръмотевични бури и проливен дъжд в Палм Бийч, където тренира европейският тим.

Пресконференцията на португалския национален отбор също беше отменена поради опасения за безопасността.

Кристиано Роналдо и неговите съотборници се подготвят за първия си мач на турнира, който е в сряда от 20:00 часа българско време срещу ДР Конго. Другите съперници на португалците в групата са Узбекистан и Колумбия.

Роберто Мартинес: Кристиано е незаменим

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google