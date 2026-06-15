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Буря отмени тренировката на Португалия

  • 15 юни 2026 | 16:04
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Националният отбор на Португалия прекъсна тренировка и отмени пресконференция поради неблагоприятни метеорологични условия във Флорида. Играчите бяха принудени да напуснат терена поради гръмотевични бури и проливен дъжд в Палм Бийч, където тренира европейският тим.

Пресконференцията на португалския национален отбор също беше отменена поради опасения за безопасността.

Кристиано Роналдо и неговите съотборници се подготвят за първия си мач на турнира, който е в сряда от 20:00 часа българско време срещу ДР Конго. Другите съперници на португалците в групата са Узбекистан и Колумбия.

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