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Холанд и Норвегия започват с големи амбиции

  • 16 юни 2026 | 16:41
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Ирак се изправя срещу Норвегия в среща от група “I” на Световното първенство, в която са още Франция и Сенегал. Двубоят е от 1 часа и ще се играе в Бостън.

Скандинавците имат потенциала да направят нещо голямо на Мондиала. Те се класираха с лекота и са силно мотивирани, тъй като разполагат с отличен отбора, а това е първото им участие на световно за 21-и век. Разбира се, че те ще разчитат много на голмайстора на Висшата лига Ерлинг Холанд, но зад него има много други качествени футболисти, като капитанът на шампиона на Англия Арсенал Мартин Йодегор.

По време на квалификациите норвежците записаха осем победи от осем мача и отбелязаха 37 гола. След това те не бяха толкова убедителни в контролите, но в тях Стале Солбакен пробва различни неща. Норвегия загуби от Нидерландия и направи равенство с Швейцария през март, а в началото на юни записаха победа над Швеция и равенство с Мароко.

Ирак беше последният отбор, който си осигури участие на Мондиала. Тимът имаше нужда от 21 мача, за да стигне до това класиране. Те ще участват за първи път от 1986 г. Тогава иракчаните загубиха и трите си мача в групата. Селекционерът на азиатците Греъм Арнолд изведе Австралия до осминафиналите в Катар през 2022 г.

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