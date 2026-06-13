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Докараха 6000 портокала от Норвегия за Холанд и компания

  • 13 юни 2026 | 16:11
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Докараха 6000 портокала от Норвегия за Холанд и компания

Националният отбор на Норвегия, заедно с този на Босна и Херцеговина, се отличава като най-високият тим на Световното първенство, със среден ръст на футболистите от 1,87 м. Поддържането на физиката на атлети като Ерлинг Холанд и Александър Сьорлот изисква сериозно и качествено хранене. Именно затова норвежката делегация пристигна в САЩ със специален хранителен товар, наложил използването на мащабна транспортна услуга.

Скандинавците са донесли със себе си 300 килограма прясна норвежка риба, 116 килограма „Бруност“ (кафяво карамелизирано сирене) и 6000 портокала.

В екипа им има и признати готвачи, които ще приготвят по четири ястия на ден. Звездата в менюто се появява в петък – класическите норвежки такоси, известни като „Фредагстако“. Приготвянето на храна за всички футболисти и останалата част от делегацията е сложна задача, която се изпълнява от екип от диетолози и готвачи, считани за едни от най-добрите на Мондиала.

Спортисти, свикнали със строги хранителни режими, често срещат трудности да поддържат форма, когато пътуват, особено в САЩ. Меката на бързото хранене представлява истинско предизвикателство по време на турнир от най-висок ранг. На първо място, намирането на качествени суровини е много трудно. Консумацията на зеленчуци, бобови култури и плодове е ограничена. Обичайната диета е пълна с калории и въглехидрати, срещу които елитните спортисти се борят ежедневно, особено по време на мондиал.

Поради тази причина всички федерации пътуват със собствени готвачи, които знаят как да хранят играчите си и имат контакти за намиране на продукти, отговарящи на техните нужди. Въпреки това много отбори, като Норвегия, предпочитат да пътуват със значително количество по-здравословни храни, които са в унисон с кулинарната им култура.

Снимките на Норвегия, които превзеха социалните мрежи
Снимките на Норвегия, които превзеха социалните мрежи
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