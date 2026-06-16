Тодор Вълчев: Трансферът в Арис е едно ново предизвикателство и различен опит

Бившият национал Тодор Вълчев продължава кариерата си в Гърция, като подсилва завърналия се в елита на Южната ни съседка Арис (Солун). Вълчев, който прекара последните два сезона в Локомотив Авиа (Пловдив), говори пред BGvolleyball.com - за трансфера, ролята на Боян Йорданов за избора му, както и направи равносметка за времето с "черно-белите".

Тодор Вълчев продължава в Гърция

"Арис прояви сериозен интерес към мен още от самото начало. Проведохме много добри разговори с ръководството и треньорския щаб и усетих, че това е място, където мога да помогна на отбора да постигне целите си. Амбицията на клуба и проектът, който ми беше представен, наклониха везните в тяхна полза. Не беше изобщо лесно да взема това решение - почувствах, че трябва да изляза от зоната си на комфорт и да приема ново предизвикателство, да натрупам различен опит", каза Вълчев.

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"Нямам много големи наблюдения върху гръцкото първенство, но знам, че тази година ще има много българи и доста класни чужденци, така че ще бъде много интересно. Очаквам труден сезон, но това ме мотивира. Разговарях с Боян (б.р. Йорданов). Той е име там, където няма нужда от представяне. Важно ми бе да чуя негово мнение. Сподели ми неговите впечатления за клуба, но не искам да ги коментирам", допълни още опитният волейболист.

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"Локомотив Авиа е специален клуб за мен. Горд съм, че бях част от този отбор през тези два сезона. Имаше много хубави моменти - успяхме да постигнем много за тези два сезона, медалисти сме два пъти. Аз съм сигурен, че най-доброто предстои пред клуба. Искам да благодаря на всички от клуба. На феновете на Локомотив Авиа искам да кажа едно огромно "Благодаря". От първия до последния ден усещах тяхната подкрепа и тя винаги ни е давала допълнителни сили на игрището. Напускам клуба с уважение и признателност към всички тях. Надявам се да запазят хубавите спомени от времето ни заедно, както аз ще ги запазя", завърши Вълчев.

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