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  3. Тодор Вълчев: Трансферът в Арис е едно ново предизвикателство и различен опит

Тодор Вълчев: Трансферът в Арис е едно ново предизвикателство и различен опит

  • 16 юни 2026 | 19:17
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Тодор Вълчев: Трансферът в Арис е едно ново предизвикателство и различен опит

Бившият национал Тодор Вълчев продължава кариерата си в Гърция, като подсилва завърналия се в елита на Южната ни съседка Арис (Солун). Вълчев, който прекара последните два сезона в Локомотив Авиа (Пловдив), говори пред BGvolleyball.com - за трансфера, ролята на Боян Йорданов за избора му, както и направи равносметка за времето с "черно-белите".

Тодор Вълчев продължава в Гърция
Тодор Вълчев продължава в Гърция

"Арис прояви сериозен интерес към мен още от самото начало. Проведохме много добри разговори с ръководството и треньорския щаб и усетих, че това е място, където мога да помогна на отбора да постигне целите си. Амбицията на клуба и проектът, който ми беше представен, наклониха везните в тяхна полза. Не беше изобщо лесно да взема това решение - почувствах, че трябва да изляза от зоната си на комфорт и да приема ново предизвикателство, да натрупам различен опит", каза Вълчев.

Един от най-резултатните български волейболисти ще играе за гръцки гранд
Един от най-резултатните български волейболисти ще играе за гръцки гранд

"Нямам много големи наблюдения върху гръцкото първенство, но знам, че тази година ще има много българи и доста класни чужденци, така че ще бъде много интересно. Очаквам труден сезон, но това ме мотивира. Разговарях с Боян (б.р. Йорданов). Той е име там, където няма нужда от представяне. Важно ми бе да чуя негово мнение. Сподели ми неговите впечатления за клуба, но не искам да ги коментирам", допълни още опитният волейболист.

Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон
Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон

"Локомотив Авиа е специален клуб за мен. Горд съм, че бях част от този отбор през тези два сезона. Имаше много хубави моменти - успяхме да постигнем много за тези два сезона, медалисти сме два пъти. Аз съм сигурен, че най-доброто предстои пред клуба. Искам да благодаря на всички от клуба. На феновете на Локомотив Авиа искам да кажа едно огромно "Благодаря". От първия до последния ден усещах тяхната подкрепа и тя винаги ни е давала допълнителни сили на игрището. Напускам клуба с уважение и признателност към всички тях. Надявам се да запазят хубавите спомени от времето ни заедно, както аз ще ги запазя", завърши Вълчев.

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