Един от най-резултатните български волейболисти ще играе за гръцки гранд

Националът Димитър Димитров (25 година) през новия сезон ще бъде част от гръцкия гранд Арис (Солун), информират колегите от volleyland.gr.
Българският диагонал, който направи изключително силен сезон в корейския Бусан, ще замени в Арис бившият национала Боян Йорданов, който имаше основен принос Арис да се завърне в елита на Гърция след дълги години.
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Освен високият 208 сантиметра Димитър Димитров, Арис ще привлече и нидерландецът Мартен Ван Гардерен и белоруския национал Павел Куклински.
По-рано стана ясно, че в Арис ще играе и Тодор Вълчев.
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"Арис прави страхотен проект за новия сезон. Тимът ни, ще е много силен. Ще направим всичко възможно, за да се преборим с конкуренцията на Панатинайкос, Олимпиакос и останалите силни отбори в Гърция. През новия сезон шампионата на Гърция ще е един от най-добрите в Европа. Ще бъде на по-високо ново от шампионата на Франция. Всеки мач ще е финал. Към мен има сериозни очаквания от клуба и смятам да ги изпълня на 100%", заяви специално за Sportal.bg националът Димитър Димитров.