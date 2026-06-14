Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Един от най-резултатните български волейболисти ще играе за гръцки гранд

Един от най-резултатните български волейболисти ще играе за гръцки гранд

  • 14 юни 2026 | 18:26
  • 1479
  • 0

Националът Димитър Димитров (25 година) през новия сезон ще бъде част от гръцкия гранд Арис (Солун), информират колегите от volleyland.gr.

Българският диагонал, който направи изключително силен сезон в корейския Бусан, ще замени в Арис бившият национала Боян Йорданов, който имаше основен принос Арис да се завърне в елита на Гърция след дълги години.

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Освен високият 208 сантиметра Димитър Димитров, Арис ще привлече и нидерландецът Мартен Ван Гардерен и белоруския национал Павел Куклински.

По-рано стана ясно, че в Арис ще играе и Тодор Вълчев.

Тодор Вълчев продължава в Гърция
Тодор Вълчев продължава в Гърция

"Арис прави страхотен проект за новия сезон. Тимът ни, ще е много силен. Ще направим всичко възможно, за да се преборим с конкуренцията на Панатинайкос, Олимпиакос и останалите силни отбори в Гърция. През новия сезон шампионата на Гърция ще е един от най-добрите в Европа. Ще бъде на по-високо ново от шампионата на Франция. Всеки мач ще е финал. Към мен има сериозни очаквания от клуба и смятам да ги изпълня на 100%", заяви специално за Sportal.bg националът Димитър Димитров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Китай с първа победа във VNL

Китай с първа победа във VNL

  • 14 юни 2026 | 18:41
  • 281
  • 0
Япония с 4 от 4 след обрат срещу Словения

Япония с 4 от 4 след обрат срещу Словения

  • 14 юни 2026 | 18:21
  • 455
  • 0
Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

  • 14 юни 2026 | 18:14
  • 340
  • 0
Триумфи за Мехаджийски & Калчев и Киндова & Гичева на старта на Grifid Masters в София

Триумфи за Мехаджийски & Калчев и Киндова & Гичева на старта на Grifid Masters в София

  • 14 юни 2026 | 17:55
  • 399
  • 0
Нефтохимик привлече втори разпределител

Нефтохимик привлече втори разпределител

  • 14 юни 2026 | 17:06
  • 955
  • 0
Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

  • 14 юни 2026 | 15:32
  • 506
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 13158
  • 39
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:45
  • 18850
  • 5
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 15699
  • 79
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 17761
  • 44
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 52335
  • 109
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 9771
  • 23