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Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон

  • 12 юни 2026 | 11:14
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Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа и през следващия сезон

Либерото на волейболния Локомотив Авиа Мартин Иванов остава в отбора и за следващия сезон, съобщиха от клуба.

"Черно-бялото е в сърцето му. А той е сърцето на отбора. Мартин Иванов остава в Локомотив Авиа! Нашето либеро ще продължи да се хвърля за всяка топка и да води отбора с характер и себераздаване", написаха от клуба.

Това ще бъде трети пореден сезон за Мартин Иванов в състава на "черно-белите". В дебютната си кампания в елита Локомотив Авиа стана вицешампион в мъжкото волейболно първенство на България, а през изминалия сезон пловдивският тим завърши с бронзовите отличия.

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