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Тодор Вълчев продължава в Гърция

  • 12 юни 2026 | 20:06
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Тодор Вълчев продължава в Гърция

Посрещачът Тодор Вълчев ще продължи кариерата си в Гърция, научи BGvolleyball.com. 37-годишният Вълчев подсилва завърналия се в местния елит Арис (Солун).

Тодор Вълчев пък прекара последните два сезона в Локомотив Авиа (Пловдив), с който спечели бронзовите медали в efbet Супер Волей през 2025/2026 и сребърните отличия през 2024/2025. През сезон 2023/2024 пък стартира в редиците на Хебър (Пазарджик), но след финансовата криза премина в ЦСКА. С "червените" спечели сребърните медали в първенство след финал срещу Левски София. Зад гърба си има и два сезона в Дея спорт (Бургас).

Тодор Вълчев е двукратен шампион на България с Марек Юнион Ивкони (Дупница), като има и богата кариера в чужбина - в отбори от Франция, Турция, Италия, Русия, Иран и Тунис.

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През изминалия сезон за Арис пък игра Боян Йорданов, който преди дни сложи край на кариерата си на 43 години. Йорданов беше с ключова роля за завръщането на тима в елита.

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