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  3. "Вечният" Очоа анонсира, че спира поне с националния отбор

"Вечният" Очоа анонсира, че спира поне с националния отбор

  • 11 юни 2026 | 17:23
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Легендарният вратар на мексиканския национален отбор Гийермо Очоа потвърди оттеглянето си от националния отбор след започващото днес Световно първенств. За 40-годишният страж това ще бъде шести Мондиал. Той е изиграл 153 мача за националния отбор, 63 от които е запазил сухи мрежи.

„Що се отнася до националния тим, това е 100% сигурно - заяви той. - Сега е подходящият момент да спра, защото името ми вече е в този списък с невероятни играчи като Лионел Меси и Кристиано Роналдо... Що се отнася до клубния футбол, трябва да помисля за това. Никой не знае за това, защото не се показва по телевизията, но аз пожертвах много през последните три или четири години, за да играя на този Мондиал. Бях напълно сам в Италия, Португалия и Кипър. Беше трудно за мен и семейството ми, които останаха в Мадрид. След толкова години във футбола ми трябват две или три години, за да подредя мислите си.”

“Това е футболът. След Катар започнах да се подготвям за пенсиониране, така че това няма да е изненада. Няма да е лесно, но познавам себе си добре и никой няма да ме принуждава да работя. Имам тази свобода, но все пак е жалко, че няма да мога да играя футбол през целия си живот“, каза още Очоа, цитиран от БТА.

За последно вратарят беше в АЕЛ Лимасол в Кипър.

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