Треньорските промени в Италия продължават

Треньорските промени в елита на италианския футбол продължават. Днес Аталанта официално се раздели с Рафаел Паладино, което проправя пътя на Маурицио Сари, който се очаква да поеме клуба. Клубът от Бергамо оповести новината в кратко съобщение, в което благодари на Паладино и треньорския му щаб.

Той бе назначен през ноември 2025 г., когато наследи Иван Юрич. Наставникът имаше договор до юни 2027 г. Когато Паладино пристигна, тимът имаше проблеми, но той го изведе до шестото място и класиране за Лигата на конференциите. Бергамаските стигнаха до осминафиналите в Шампионската лига, където отстъпиха на Байерн, и до полуфиналите в купата на Италия.

.@Atalanta_BC, ufficiale l'addio di Raffaele Palladino: il comunicato 👇https://t.co/y6rmfZwLnd — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 9, 2026

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