Побойникът Тайрик Джоунс се превърна в големия любимец на феновете

Баскетболистът на Олимпиакос Тайрик Джоунс се замеси в мегаскандал по време на последния мач за титлата в гръцкото първенство между неговия тим и вечния враг Панатинайкос. Центърът на гранда от Пирея стигна до сериозна саморазправа и физическо насилие с голямата звезда на "детелините" Кендрик Нън.

Всъщност американският баскетболист се опита да защити българския национал Александър Везенков, който имаше словесна "престрелка" с гарда на ПАО. Джоунс пренесе случилото се на терена и до съблекалните, където вече стана страшно.

Ново видео разкрива предисторията на боя между Кендрик Нън и Тайрик Джоунс

Въпреки действията си, Тайрик, който имаше подобни изпълнения на агресия и в Партизан, откъдето дойде в Олимпиакос, много бързо спечели сърцата на феновете, които дори заляха мрежата с публикации в негова защита, както и направиха клипче, което показва, че застават зад него.

Снимка: Фейсбук - Олимпиакос

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