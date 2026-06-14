Огромен скандал в Пирея! Тайрик Джоунс опита да нокаутира Кендрик Нън в съблекалнята

Напрежението между отборите на Олимпиакос и Панатинайкос продължи и след финалната сирена на гръцкото баскетболно първенство. Старши треньорът на „зелените“ Ергин Атаман отправи тежки обвинения към центъра на Олимпиакос Тайрик Джоунс, твърдейки, че той е ударил Кендрик Нън в съблекалнята след края на петия мач.

Според информация на гръцкото издание SDNA, Атаман е заявил: „Тайрик Джоунс удари Нън в съблекалнята. Какво е това? Това ли е гръцкият баскетбол? Какво прави Тайрик Джоунс? Срамно е!“

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В репортажа се посочва, че Джоунс е изчакал Нън пред тунела за играчите, приближил го е и го е ударил, което е довело до незабавна ескалация на напрежението. Твърди се, че играчи на Панатинайкос са се опитали да стигнат до центъра на Олимпиакос, но са били спрени от полицейски кордон, който е защитавал Джоунс. Последвалите сцени са описани като хаотични, като се съобщава и за физическа саморазправа между играчи на Панатинайкос и полицаи.

Tyrique Jones and Kendrick Nunn face off after Game 5 😳pic.twitter.com/X3jxMAIZvA — BasketNews (@BasketNews_com) June 13, 2026

Според медията, осигуряването на безопасното извеждане на Джоунс се е превърнало в основен приоритет за полицейската дирекция в Пирея, което е довело до безпрецедентни сцени.

Олимпиакос спечели петия мач с 89:85 и така триумфира с титлата в гръцкото първенство, след като водеше от самото начало и контролираше по-голямата част от двубоя.

Последното обвинение идва след напрегнат момент, разиграл се през третата четвърт на мача. При оставащи 3:17 минути до края на частта, Кендрик Нън и Тайрик Джоунс влязоха във физическа и вербална разпра след оспорвана ситуация. Инцидентът бързо ескалира, принуждавайки съдиите да се намесят, докато играчи от двата отбора се събраха около тях.

Tyrique Jones attacks Kendrick Nunn pic.twitter.com/ojV2IiuwDa — Çemberin İçi (@cemberici) June 13, 2026

След преглед на ситуацията, реферите отсъдиха няколко наказания. Нън получи техническо нарушение и беше изгонен от игра, докато Джоунс бе санкциониран с неспортсменско и техническо нарушение, което също доведе до неговото отстраняване от мача.

Напрежението се пренесе и върху скамейките на двата отбора, като съдиите отсъдиха по едно техническо нарушение за всеки от щабовете.

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Снимки: Imago