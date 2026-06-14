Огромен скандал в Пирея! Тайрик Джоунс опита да нокаутира Кендрик Нън в съблекалнята

Напрежението между отборите на Олимпиакос и Панатинайкос продължи и след финалната сирена на гръцкото баскетболно първенство. Старши треньорът на „зелените“ Ергин Атаман отправи тежки обвинения към центъра на Олимпиакос Тайрик Джоунс, твърдейки, че той е ударил Кендрик Нън в съблекалнята след края на петия мач.
Според информация на гръцкото издание SDNA, Атаман е заявил: „Тайрик Джоунс удари Нън в съблекалнята. Какво е това? Това ли е гръцкият баскетбол? Какво прави Тайрик Джоунс? Срамно е!“
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В репортажа се посочва, че Джоунс е изчакал Нън пред тунела за играчите, приближил го е и го е ударил, което е довело до незабавна ескалация на напрежението. Твърди се, че играчи на Панатинайкос са се опитали да стигнат до центъра на Олимпиакос, но са били спрени от полицейски кордон, който е защитавал Джоунс. Последвалите сцени са описани като хаотични, като се съобщава и за физическа саморазправа между играчи на Панатинайкос и полицаи.
Според медията, осигуряването на безопасното извеждане на Джоунс се е превърнало в основен приоритет за полицейската дирекция в Пирея, което е довело до безпрецедентни сцени.
Олимпиакос спечели петия мач с 89:85 и така триумфира с титлата в гръцкото първенство, след като водеше от самото начало и контролираше по-голямата част от двубоя.
Последното обвинение идва след напрегнат момент, разиграл се през третата четвърт на мача. При оставащи 3:17 минути до края на частта, Кендрик Нън и Тайрик Джоунс влязоха във физическа и вербална разпра след оспорвана ситуация. Инцидентът бързо ескалира, принуждавайки съдиите да се намесят, докато играчи от двата отбора се събраха около тях.
След преглед на ситуацията, реферите отсъдиха няколко наказания. Нън получи техническо нарушение и беше изгонен от игра, докато Джоунс бе санкциониран с неспортсменско и техническо нарушение, което също доведе до неговото отстраняване от мача.
Напрежението се пренесе и върху скамейките на двата отбора, като съдиите отсъдиха по едно техническо нарушение за всеки от щабовете.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago