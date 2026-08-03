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Бащата на Шей Гилджъс-Алекзандър за Дончич: Трябва да играе и в защита!

  • 3 авг 2026 | 14:06
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Бащата на Шей Гилджъс-Алекзандър за Дончич: Трябва да играе и в защита!

Бащата на голямата звезда на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър - Вон Александър, изрази мнението си за гарда на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич.

"Какво представлява Дончич? Един от най-добрите в лигата? Наричат го един от най-добрите. Всеки път, когато се говори за MVP, той е в челната тройка. Тази година не влезе ли в топ 3 на гласуването? Или топ 4? Така че той е част от дискусията. Но трябва да играе и в защита, братле. Трябва да се играе и от двете страни на игрището", заяви Вон Алекзандър в разговор със стриймъра Ен3он, коментирайки играта на словенската суперзвезда на Лейкърс.

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Снимки: Gettyimages

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