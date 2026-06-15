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Ново видео разкрива предисторията на боя между Кендрик Нън и Тайрик Джоунс

  • 15 юни 2026 | 13:42
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Ново видео разкрива предисторията на боя между Кендрик Нън и Тайрик Джоунс

Появи се нов видеозапис, който хвърля още светлина върху събитията, предхождащи нашумелия инцидент в тунела между гарда на Панатинайкос Кендрик Нън и центърана Олимпиакос Тайрик Джоунс след мач №5 от финалите на гръцкото първенство.

Новите кадри показват какво се е случило преди видеото, което стана популярно след петия мач от финалите на гръцката лига. В него се твърди, че Джоунс е нападнал Нън след изгонването и на двамата по време на решаващата победа на Олимпиакос, с която тимът спечели титлата.

Кадрите от сблъсъка бързо се разпространиха вчера, предизвиквайки масови реакции и допълнителни спорове около финалите на гръцкото първенство. Смята се, че играчи на Панатинайкос по-късно са се опитали да стигнат до центъра на Олимпиакос, но специален полицейски отряд се е намесил, за да защити Джоунс. Последвалите събития са описани като хаотични, като се твърди, че е избухнал физически сблъсък между играчи на Панатинайкос и полицаи.

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В доклада се посочва, че осигуряването на безопасното извеждане на Джоунс се е превърнало в основен приоритет за полицейската дирекция в Пирея, което е довело до безпрецедентни сцени.

Инцидентът в тунела последва напрегнат момент по време на третата четвърт на петия мач.

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При оставащи 3:17 минути до края на частта, Нън и Джоунс влязоха във физическа и вербална разпра след игрова ситуация. Инцидентът бързо ескалира, принуждавайки съдиите да се намесят, докато играчи от двата отбора се събраха около конфликта.

След преглед на ситуацията, реферите отсъдиха множество наказания. Нън получи техническо нарушение и беше изгонен от мача, докато Джоунс бе санкциониран с неспортсменско и техническо нарушение, което също доведе до неговото отстраняване.

Инцидентът не приключи дотук, тъй като напрежението се пренесе и върху двете скамейки. Съдиите отсъдиха по едно техническо нарушение на скамейката на Олимпиакос и едно на тази на Панатинайкос, докато емоциите продължиха да са нажежени по време на финалния мач, решаващ титлата.

Олимпиакос спечели в своята зала петия мач с 89:85, което позволи на Александър Везенков и компания да триумфират с титлата на Гърция след 3-2 победи в серията.

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Снимки: Imago

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