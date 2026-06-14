Везенков се развихри и извън терена! Родната звезда в центъра на купона след триумфа на Олимпиакос

Играчите на Олимпиакос съвсем логично са в празнично настроение след спечелената след здрава битка с Панатинайкос титла на Гърция, а родният ас на шампионите Александър Везенков изглежда сред най-активните купонджии.
В социалните мрежи се появиха видеа от “червено-бялата” веселба след триумфа и на едно от тях Саша се изявява като диджей и певец на сцената, а в друго се забавлява в дискотека с един от най-близките си съотборници - сръбския си партньор в подкошието Никола Милутинов, който бе избран за MVP на финалния двубой.
Олимпиакос триумфира с 16-тата си титла на Гърция след победа с 89:85 у дома срещу ПАО в събота, печелейки серията с 3-2.
Самият Везенков пък се отчете с 19 точки в решаващия сблъсък в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago