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Брад Маршан е претърпял операция

  • 17 авг 2026 | 09:37
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Брад Маршан е претърпял операция

Нападателят на Флорида Пантърс Брад Маршан е претърпял операция. Това съобщи самият хокеист в профилите си в социалните мрежи, но без да дава допълнителни подробности.

38-годишният канадец добави, че заради интервенцията няма да може да играе в благотворителния мач на бившия си съотборник в Бостън Брюинс Здено Хара, който ще се проведе в четвъртък в словашкия град Тренчин.

През сезон 2025/26, който бе първият цял за Маршан с екипа на Флорида, той записа 27 гола и 27 асистенции в 52 мача, преди контузия в крака да го извади от игра. Още тогава от щаба на Флорида намекнаха, че операция е сред възможните варианти за лечението на опитния хокеист.

Маршан има договор с Флорида до лятото на 2031 година. В кариерата си в Националната хокейна лига той има 451 гола и 583 асистенции в 1152 мача в редовния сезон и 66 гола и 92 асистенции в 180 срещи в плейофите.

Флорида започва новия сезон в НХЛ на 29 септември с мач срещу Каролина Хърикейнс.

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