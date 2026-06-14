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Важен играч на Вегас пропуска шестия мач от финалите за Купа "Стенли"

  • 14 юни 2026 | 11:46
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Важен играч на Вегас пропуска шестия мач от финалите за Купа "Стенли"

Центърът на Вегас Голдън Найтс Вилиам Карлсон ще пропусне шестия мач срещу Каролина Хърикейнс от финалите за Купа "Стенли" от Националната хокейна лига (НХЛ) заради контузия в лявата ръка.

33-годишният швед пострада във втория период на мач номер 5, загубен с 2:4 от Вегас като гост, когато получи тежък удар от защитника на Каролина Шон Уокър. Лявата ръка на Карлсон се удари в предпазните стъкла и се наложи да напусне срещата, за да бъде подложен на тестове.

Старши треньорът Джон Торторела обаче отказа да коментира дали центърът ще може да се завърне за възможния решаващ седми мач в Райли, Северна Каролина, в сряда.

Вегас изостава с 2-3 победи във финалната серия, в която се играе до четири успеха, а при победа в нощта на неделя срещу понеделник Каролина ще стане шампион за втори път в историята си след сезон 2005/06.

"Очевидно е голяма загуба. Той направи много важни неща за нас, откакто се завърна, но ние се справяме цяла година. Имахме много контузии през сезона и през плейофите. Така че очевидно е неприятно, че губим Уил, но нагласата ни е: "Ред е на следващия", зяви крилото Мич Марнър.

Вилиам Карлсон има три попадения и общо девет точки в 15 плейофни двубоя. През редовната кампания той изигра едва 14 мача, след като получи конутзия на 8 ноември.

Шведът е част от състава на Вегас във всеки от деветте сезона на тима в НХЛ, а в 569 мача за тима от щата Невада той има 403 точки (165 гола и 238 асистенции). Преди 2017 година, когато пристигна в Голдън Найтс, Карлсон игра и за Анахайм Дъкс през 2014/15 и за Кълъмбъс Блу Джакетс от 2015 до 2017 година.

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Снимки: Gettyimages

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