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Зографски не успя да премине квалификациите в Куршевел

  • 10 авг 2026 | 01:53
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Зографски не успя да премине квалификациите в Куршевел

Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията за състезанието от веригата Гран при по летен ски скок на голямата шанца в Куршевел, Франция.

Българинът даде 54-ти резултат след опит от 96 метра, който му донесе едва 33,6 точки.

Победител в състезанието стана австриецът Даниел Чофених, който събра 278,3 точки след скокове от 125,5 и 128,5 метра.

Втори с 277,1 точки е германецът Филип Раймунд, който премина 123 и 132 метра в двата си опита. На трето място е друг австриец - Щефан Крафт, който завърши с 272,7 точки. Тях той постигна след два скока от по 131,5 метра.

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