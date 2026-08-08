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Лос Анджелис Кингс вади от употреба фланелката с номер 11 на Анже Копитар

  • 8 авг 2026 | 09:27
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Лос Анджелис Кингс вади от употреба фланелката с номер 11 на Анже Копитар

Лос Анджелис Кингс ще извади от употреба фланелката с номер 11 на бившия капитан Анже Копитар през сезон 2026-2027 и ще го почете със статуя пред Crypto.com Arena. И двете събития ще се проведат преди мача на Кингс срещу гостуващия Монреал Канейдиънс на 24 февруари следващата година, обявиха от клуба от НХЛ.

Двукратен носител на Купа "Стенли" с Лос Анджелис, Копитар игра 20 сезона в тима, преди да се оттегли в края на кампанията 2025-2026.

„Да бъде изваден от употреба номерът ми и да бъде открита статуя от Лос Анджелис Кингс е невероятна чест, която е трудно да се опише с думи. Когато пристигнах в Лос Анджелис преди 21 години, просто се надявах да получа възможността да играя в НХЛ. Никога не съм си представял нещо подобно. Имах късмета да прекарам цялата си кариера в една организация, заобиколен от невероятни съотборници, треньори, служители и фенове, които направиха това пътуване толкова специално. Споделям тази чест с всички, които бяха част от него, особено със семейството си, чиято любов и подкрепа означаваха всичко за мен. Наистина съм благодарен, че ще бъда признат по този начин от клуб, който ми е дал толкова много“, заяви Копитар.

Той държи рекордите на франчайза по голове (452), асистенции (864), точки (1316) и изиграни мачове (1521). Той спечели трофея „Селке“ за най-добър защитник в НХЛ два пъти (2016, 2018) и трофея „Лейди Бинг“ три пъти (2016, 2023, 2025).

„Анже Копитар определено знае какво означава да си крал на Лос Анджелис през последните две десетилетия. Неговото лидерство, постоянство и отдаденост на високи постижения помогнаха за оформянето на идентичността на нашия клуб, както на леда, така и извън него. Той спечели уважението на всеки, който е имал възможността да играе с него, да го тренира или да го гледа как се състезава", каза президентът на Кингс Люк Робитайл.

Копитар ще стане осмият играч на Кингс, чийто номер е изваден от употреба, присъединявайки се към легендите Роб Блейк (№ 4), Марсел Дион (№ 16), Дейв Тейлър (№ 18), Робитайл (№ 20), Дъстин Браун (№ 23), Роджи Вашон (№ 30) и Уейн Грецки (№ 99). Той ще бъде четвъртият, чиято статуя е издигната пред Crypto.com Arena, след Браун, Робитайл и Грецки.

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Снимки: Gettyimages

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