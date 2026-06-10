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Стаал направи нещо, което не е постигал никой друг от 44 години, и Каролина изравни финала

  • 10 юни 2026 | 09:01
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Стаал направи нещо, което не е постигал никой друг от 44 години, и Каролина изравни финала

Джордан Стаал стана първият играч от 44 години насам, отбелязал гол във всеки от първите четири мача от финала за Купа "Стенли", с което помогна на Каролина Хърикейн да победи Вегас Голдън Найтс с 5:3 и да изравни на 2-2 серията за титлата в Националната хокейна лига (НХЛ). Играе се до четири победи от седем двубоя, а петата среща е в петък рано сутринта.

Майк Боси през 1982-а за Ню Йорк Айлъндърс срещу Ванкувър беше последният, вкарал гол в първите четири мача от финала. Стаал е общо деветият, който постига подобно нещо.

Джордан Стаал се отличи с две попадения, Николай Елерс добави гол и две асистенции. Логан Станковен и Джаксън Блейк също вкараха гол за Хърикейн. Голът на Блейк дойде малко след края на мача, но този на Стаал беше при числено предимство. Блейк записа асистенция.

Каролина поведе с 3:1 след първия период, но Вегас изравни 3:3 преди началото на последата третина, когато Стаал и Елерс се разписаха за крайното 5:3.

Брандън Бъси започна на мястото на Фредерик Андерсен на вратата и отрази 18 удара в първия си мач като титуляр в плейофите на НХЛ. Треньорът на Хърикейнз Род Бринд'Амур каза пред ABC, че Андерсен се е нуждаел от почивка.

Марк Стоун, Уилям Карлсън и Брет Хаудън бяха точни за Голдън Найтс, а Картър Харт направи 20 спасявания.

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