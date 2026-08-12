Лора Христова с покана за престижна надпревара

Българката Лора Христова заслужи ново голямо признание, като получи лична покана да бъде сред едва десетте световни звезди, избрани да участват в елитния летен старт "Дрезден Сити Биатлон". Състезанието е на 23 август из улиците на германския град и от няколко години се радва на огромна популярност, което го прави едно от най-престижните в биатлона.

До бронзовата ни медалистка от Олимпиадата в Милано-Кортина на старт ще застанат още олимпийската шампионка Лиза Витоци (Италия), германките Ванеса Фойгт и Янина Хетих-Валц, шведката Анна Магнусон, австрийката Анна Гандлер, белгийката Лоте Лие, естонката Регина Ермиц, чехкинята Тереза Воборникова.

При мъжете сред поканените супер звезди са актуалният носител на Световната купа и трикратен олимпийски медалист Ерик Перо (Франция), миналогодишният притежател на трофея и олимпийски шампион Стурла Холм Легрейд (Норвегия), Филип Наврат (Германия), Юстъс Щрелов (Германия), Мартин Понсилуома (Швеция), Яков Фак (Словения), Лукас Хофер (Италия) и др.

Трасето из улиците на Дрезден преминава покрай бреговете на река Елба, прочутата Опера, сградата на Общината и е с дължина 2.3 км. Трибуните на импровизираното стрелбище са за над 5000 зрители с цени на билетите от 20 до 50 евро. Състезанията са с квалификации в ранния следобед и финали след 17 ч. местно време, които ще бъдат предавани пряко по втората обществена телевизия на Германия ZDF.

Лора е втората българка удостоена с престижната чест да бъде сред звездите с лични покани. Миналата година Милена Тодорова записа поредния си значим успех като спечели бронз по импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички. Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора, с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки. След българката тогава се наредиха знаменитости като чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Осеан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич. При мъжете миналото лято триумфира Ерик Перо, следван от сънародника си Фийон Майе и Яков Фак.

Състезанията са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) възнамерява да дава все по-голямо значение на летните надпревари в този спорт.

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Снимки: Sportal.bg