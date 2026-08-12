Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лора Христова с покана за престижна надпревара

Лора Христова с покана за престижна надпревара

  • 12 авг 2026 | 11:15
  • 1075
  • 1
Лора Христова с покана за престижна надпревара

Българката Лора Христова заслужи ново голямо признание, като получи лична покана да бъде сред едва десетте световни звезди, избрани да участват в елитния летен старт "Дрезден Сити Биатлон". Състезанието е на 23 август из улиците на германския град и от няколко години се радва на огромна популярност, което го прави едно от най-престижните в биатлона.

До бронзовата ни медалистка от Олимпиадата в Милано-Кортина на старт ще застанат още олимпийската шампионка Лиза Витоци (Италия), германките Ванеса Фойгт и Янина Хетих-Валц, шведката Анна Магнусон, австрийката Анна Гандлер, белгийката Лоте Лие, естонката Регина Ермиц, чехкинята Тереза Воборникова.

При мъжете сред поканените супер звезди са актуалният носител на Световната купа и трикратен олимпийски медалист Ерик Перо (Франция), миналогодишният притежател на трофея и олимпийски шампион Стурла Холм Легрейд (Норвегия), Филип Наврат (Германия), Юстъс Щрелов (Германия), Мартин Понсилуома (Швеция), Яков Фак (Словения), Лукас Хофер (Италия) и др.

Трасето из улиците на Дрезден преминава покрай бреговете на река Елба, прочутата Опера, сградата на Общината и е с дължина 2.3 км. Трибуните на импровизираното стрелбище са за над 5000 зрители с цени на билетите от 20 до 50 евро. Състезанията са с квалификации в ранния следобед и финали след 17 ч. местно време, които ще бъдат предавани пряко по втората обществена телевизия на Германия ZDF.

Лора е втората българка удостоена с престижната чест да бъде сред звездите с лични покани. Миналата година Милена Тодорова записа поредния си значим успех като спечели бронз по импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички. Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора, с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки. След българката тогава се наредиха знаменитости като чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Осеан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич. При мъжете миналото лято триумфира Ерик Перо, следван от сънародника си Фийон Майе и Яков Фак.

Състезанията са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) възнамерява да дава все по-голямо значение на летните надпревари в този спорт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Зимни спортове

Зографски не успя да премине квалификациите в Куршевел

Зографски не успя да премине квалификациите в Куршевел

  • 10 авг 2026 | 01:53
  • 1158
  • 0
Зографски с един опит в Куршевел

Зографски с един опит в Куршевел

  • 9 авг 2026 | 01:09
  • 1945
  • 0
Руските фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева получиха неутрален статут

Руските фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева получиха неутрален статут

  • 8 авг 2026 | 09:35
  • 1179
  • 0
Лос Анджелис Кингс вади от употреба фланелката с номер 11 на Анже Копитар

Лос Анджелис Кингс вади от употреба фланелката с номер 11 на Анже Копитар

  • 8 авг 2026 | 09:27
  • 1225
  • 1
Олимпийски шампион по биатлон ще дебютира в професионалното колоездене

Олимпийски шампион по биатлон ще дебютира в професионалното колоездене

  • 6 авг 2026 | 15:43
  • 4492
  • 0
Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

Олимпийска шампионка по кърлинг обяви завръщането си в спорта

  • 6 авг 2026 | 15:17
  • 598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24235
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3729
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3710
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 10308
  • 9
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23839
  • 37
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12183
  • 5