Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

Каролина се класира за финала за Купа "Стенли" в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6:1 в пети мач от финала на Източната конференция.

Тейлър Хол и Логан Станковен се отчетоха с по гол и две асистенции за успеха в петия мач срещу Монреал, а по едно попадение добавиха Ерик Робинсън, Джаксън Блейк, Шейн Гостисбехер и Сет Джарвис. Коул Кофийлд отбеляза единствения гол за канадците.

Каролина спечели серията с 4:1 и ще се изправи срещу шампиона на Запад Вегас във финала за Купа "Стенли". Първият мач от финалния плейоф ще се играе във вторник, като Каролина е домакин.

Плейофи в Националната хокейна лига, финал в Източната конференция, играе се до четири победи от седем мача:

Каролина - Монреал - 6:1

* Каролина спечели серията с 4-1 победи.

