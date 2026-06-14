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  3. Полша за първи път от 4 години не е лидер в световната ранглиста

Полша за първи път от 4 години не е лидер в световната ранглиста

  • 14 юни 2026 | 19:34
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Световната ранглиста по волейбол при мъжете има нов лидер - Италия.

“Дружина полска” под ръководството на Никола Грбич оглави световната ранглиста през юни 2022 година, но след две поредни поражения в Лигата на нациите загубиха първото място.

Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL
Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

В двубоите със Словения (2:3) и Япония (2:3) поляците загубиха 19,16 (9,72 + 9,44) точки и пропуснаха напред Италия, която след последните два мача загуби 6,73 точки.

Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите
Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите

Сега лидер е Италия с 378.30 точки, като изпреварва Полша. Топ 3 се допълва от Бразилия с 346.94 точки.

Националите вече са №8 в световната ранглистата
Националите вече са №8 в световната ранглистата

България се изкачи на 8-а позиция.

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