Полша за първи път от 4 години не е лидер в световната ранглиста

Световната ранглиста по волейбол при мъжете има нов лидер - Италия.
“Дружина полска” под ръководството на Никола Грбич оглави световната ранглиста през юни 2022 година, но след две поредни поражения в Лигата на нациите загубиха първото място.
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В двубоите със Словения (2:3) и Япония (2:3) поляците загубиха 19,16 (9,72 + 9,44) точки и пропуснаха напред Италия, която след последните два мача загуби 6,73 точки.
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Сега лидер е Италия с 378.30 точки, като изпреварва Полша. Топ 3 се допълва от Бразилия с 346.94 точки.
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