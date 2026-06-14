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  3. Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

  • 14 юни 2026 | 18:14
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Полша обърна Украйна от 0:2 гейма и записа втори успех във VNL

Лидерът в световната ранглиста Полша направи пълен обрат от 0:2 гейма и заслужи победа над Украйна с 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11) в мач от Лигата на нациите в Лини (Китай).

Успехът бе втори за победителите във VNL през 2025 година.

Селекционерът на Полша Никола Гърбич се наложи да напарави доста промени в състава си след първия и втория гейм, за да може тимът му да се поздрави с успеха.

Алексей Насевич стана най-резултатен за “Дружина полска” с 19 точки (1 блок).

Бартоломей Лемански добави още 12 точки (4 блока).

Михал Гиержот записа още 11 точки (1 ас, 1 блок).

Дмитро Янчук бе най-резултатен за Украйна с 13 точки (3 аса, 1 блок).

Юрий Семенюк добави още 12 точки (2 аса, 2 блока).

Васил Тупчий също реализира 12 точки.

Иля Ковальов записа още 11 точки (2 блока).

Полша заема 6-о място със 7 точки (2 победи, 2 загуби).

Украйна е 7-а със 7 точки (2 победи, 2 загуби).

УКРАЙНА - ПОЛША 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)

УКРАЙНА: Юрий Синица 1, Васил Тупчий 12, Иля Ковальов 11, Дмитро Янчук 13, Юрий Семенюк 12, Владислав Шчуров 8 - Ярослав Пампушко-либеро (Шитков, Бойко-либеро, Кислюк, Велецки, Максим Тонконох 8)

Старши треньор: РАУЛ ЛОЗАНО

ПОЛША: Ян Фирлей 1, Бартош Гомулка 4, Александер Сливка 8, Бартош Фирст 4, Бартоломей Лемански 12, Якуб Майхжак 3 - Максимилиан Граниечни-либеро (Адриан Маркиевеч, Алекесй Насевич 19, Михал Гиержот, Марсел Бакай, Бартош Зих 3)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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