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Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите

  • 14 юни 2026 | 04:41
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Италия пречупи Турция за втора победа в Лигата на нациите

Световният шампион Италия постигна втора победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете. "Скуадра адзура" пречупи и надигра коравия тим на Турция с 3:0 (29:27, 25:14, 25:20) в третата си среща от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред около 3700 зрители в залата в Отава.

По този начин играчите на Фердинандо Де Джорджи имат 2 победи, 1 загуба и 7 точки в общото временно класиране. Турция остава с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в актива си до момента. В последните си мачове на турнира Турция ще играе с домакините от Канада, Италия ще излезе срещу САЩ. Мачовете са днес (14 юни) съответно от 21,30 часа българско време и след това от 01,00 часа след полунощ.

Най-резултатен за световните шампиони стана Франческо Сани с 15 точки (4 блока), докато Матиа Ботоло и Алесандро Боволента приключиха с по 11 точки за победата.

За Турция Адис Лагумджия реализира скромните 9 точки (1 ас), а Бедирхан Бюлбюл и Ефе Байрам завършиха с по 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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