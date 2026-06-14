Националите вече са №8 в световната ранглистата

Националите на България заемат осмата позиция в ранглистата на Международната федерация по волейбол (FIVB). Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим победи Аржентина с 3:1 гейма в третия си двубой от група 2 на Лигата на нациите, изигран в Бразилия. Успехът изстреля нашите нагоре в таблицата и доведе до осма позиция.

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

Нашите момчета имат 266.20 точки в актива си, като от успеха срещу "гаучосите" добавят 6.77 точки.

Аржентинците пък се смъкнаха на 13-а позиция с 239.55 точки.

България търси нова победа в Лигата на нациите срещу Сърбия

Отборът на Канада, който бе набрал сериозна инерция в последните срещи, остава зад "лъвовете" след драматичната загуба от САЩ с 2:3 гейма. При победа "кленовите листа" щяха да бъдат осми, а родните представители девети.

Лидер е Италия с 378.30 точки, като изпреварва Полша. Топ 3 се допълва от Бразилия с 346.94 точки.

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