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Събуждането за новата седмица ще е с Швеция - Тунис

  • 14 юни 2026 | 17:15
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Срещите от Световното първенство продължават с битката между Швеция и Тунис на стадиона в Монтерей от 5:00 часа сутринта в понеделник. Това е мач от група “F”, която минава за една от завързаните, след като в нея са още Нидерландия и Япония. Залогът е огромен, тъй като всяка грешка в тази компания може да се окаже фатална за надеждите за класиране на елиминациите.

Швеция се завръща на световната сцена с богата история зад гърба си. "Трите корони" са достигали до финал през 1958 г. на домашна почва и имат паметни участия през 1994 г. (трето място) и 2018 г. (четвъртфинал). След като пропуснаха първенството в Катар, шведите са мотивирани да покажат, че отново принадлежат към световния елит.

От друга страна тимът на Тунис, известен като "Орлите от Картаген", преследва историческо първо класиране отвъд груповата фаза. Въпреки че това е седмото им участие и те бяха първият африкански отбор с победа на Мондиал (през 1978 г. срещу Мексико), преминаването на групите остава тяхната голяма цел.

Интересен е сблъсъкът и между двамата селекционери. Греъм Потър пое Швеция през октомври 2025 г., като неговата кариера е тясно свързана с шведския футбол след феноменалния му успех с Йостерсунд. С опит от Висшата лига на Англия с Брайтън и Челси, Потър е натоварен със задачата да развие играта на скандинавците. Срещу него застава Сабри Ламуши, който пое Тунис само преди наколко месеца. Ламуши не е чужд на световните първенства, след като води Кот д’Ивоар през 2014 г.

Формата на двата отбора в подготвителния период е колеблива. В единствените си две контроли преди форума Швеция не убеди – равенство 2:2 с Гърция и загуба с 1:3 от Норвегия. Тунис пък влиза в турнира с още по-минорно настроение след тежко поражение с 0:5 от Белгия и минимална загуба от Австрия (0:1) в проверките по-рано през месеца. В исторически план двата тима имат само една среща – приятелски мач през 2003 г., спечелен от Тунис с 1:0.

В атака Швеция ще разчита на ударното дуо от Премиър лийг Виктор Гьокереш - Александър Исак. В лагера на Тунис няма сериозни проблеми с контузии или наказания, като Сабри Ламуши ще може да разчита на най-доброто, включително ключови фигури като Елис Скири и Ханибал Мейбри.

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