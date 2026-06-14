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Джейлън Брънсън: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк

  • 14 юни 2026 | 12:11
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Най-полезният играч във финалите на НБА Джейлън Брънсън заяви, че е сбъднал мечтата си, след като тимът му Ню Йорк Никс завоюва първата си титла от 53 години, благодарение на представянето му в последния мач срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 94:90.

29-годишният гард увенча с трофея изключително силния си сезон, в който беше едноличен лидер при реализаторите за Никс със средни показатели от 26 точки на мач, а в хода на плейофите бе и с най-добро постижение сред всички играчи със средно по 28,4 точки за 19-те си изиграни мача.

Той беше избран с единодушие за Най-полезен играч в последния мач от финалите на НБА, в който записа 45 точки.

"Това е всичко, за което сме си мечтали някога. Затова дойдох в Ню Йорк", заяви Джейлън Брънсън пред ESPN, след като получи трофея на името на легендата Бил Ръсел.

Най-сетне Никс го направи! 53 години по-късно титлата отново е край "голямата ябълка"
Най-сетне Никс го направи! 53 години по-късно титлата отново е край "голямата ябълка"

Гардът на Никс се превърна в третия най-резултатен играч в последен мач от финалите на НБА с 45-те си точки, изравнявайки се с Майкъл Джордан, който също записа толкова за Чикаго Булс в мач номер 6 от финалите през 1998 година срещу Юта Джаз. Единствените баскетболисти с повече точки в такъв двубой са Янис Адетокунбо (50 за Милуоки Бъкс срещу Финикс Сънс през 2021 година) и Боб Петит (50 за Сейнт Луис - днес Атланта Хоукс, срещу Бостън Селтикс през 1958 година).

Исторически момент за гард на Ню Йорк Никс
Исторически момент за гард на Ню Йорк Никс

"Думите не могат да го опишат, но ще кажа, че вложих много време и старание в това да бъда най-добрия възможен играч и да помогна на отбора да спечели. Просто съм много благодарен, че този клуб, треньорският щаб и съотборниците ми са зад гърба ми всеки ден. Това означава най-много за мен и за семейството ми", обясни Брънсън.

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Снимки: Gettyimages

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