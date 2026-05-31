Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

  • 31 май 2026 | 06:49
  • 2250
  • 0
НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

Сан Антонио Спърс е вторият финалист в тазгодишното издание на заключителните серии в НБА на САЩ и Канада! “Шпорите” влетяха в битката за титлата с класа, след като елиминираха във финала на Запад актуалния шампион в Асоциацията и шампион в конференцията от редовния сезон Оклахома Сити Тъндър. В ранните часове на днешния 31-ви май (неделя) българско време Спърс спечелиха седмия мач от серията срещу Тъндър със 111:103 (32:25 24:28 24:24 31:26) и триумфираха с 4-3 победи.

Най-резултатен играч за победителите стана френският център Виктор Уембаняма, който записа 22 точки, 7 борби и 2 асистенции. Най-добро представяне за Тъндър направи гардът Шай Гилгеус-Александър, който записа 35 точки, 4 борби и 9 асистенции.

Спърс направиха огромна заявка с този успех, тъй като се превърнаха в първия отбор в рамките на плейофите, който успя да измъкне победи срещу Оклахома, които взеха първите два кръга с по 4-0, когато отстраниха Финикс Сънс и ЛА Лейкърс. Сан Антонио от своя страна преодоля преди това Портланд Трейл Блейзърс (4-1) и Минесота Тимбъруулвс (4-2), а в рамките на редовния сезон финишира на второ място в Западната конференция.

В спор за титлата Сан Антонио Спърс ще играе с Ню Йорк Никс - третият от редовния сезон в Източната конференция, който по пътя си в плейофите елиминира последователно Атланта Хоукс (4-2), Филаделфия 76ърс (4-0) и Кливланд Кавалиърс (4-0).

Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.
Ню Йорк Никс отвя Кливланд и ще играе на финал в НБА за пръв път от 1999 г.

Последната титла на Сан Антонио е от 2014 г., когато “шпорите” победиха във финалната серия Маями Хийт с 4-3. Ню Йорк Никс от своя страна мечтаят вече повече от половин век за титлата, след като я спечелиха за последно през 1973 г., когато на финала се разправиха със ЛА Лейкърс с 4-1 успеха. Интересното е, че Никс играха за последно финал именно срещу Сан Антонио. Това се случи на границата на Милениума през 1999 г., когато “шпорите” надделяха с 4-1.

Ню Йорк Никс има общо осем финала - два от тях са спечелени и цели шест загубени.

Сан Антонио Спърс е петият най-титулуван отбор в Асоциацията и има пет шампионски трофея, стигайки до общо шест финала и губейки само един от тях.

Първият мач от финалната серия тази година е в края на идната работна седмица на 4-и юни (четвъртък) от 3:30 часа българско време, като “шпорите” приемат откриващите две срещи. Съперниците си размениха по една победа в двубоите от редовния сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

  • 30 май 2026 | 22:51
  • 1323
  • 0
Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

  • 30 май 2026 | 22:39
  • 982
  • 0
Йован Попович пред Sportal.bg: Играхме малко по-слабо в защита

Йован Попович пред Sportal.bg: Играхме малко по-слабо в защита

  • 30 май 2026 | 22:28
  • 1009
  • 0
Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

  • 30 май 2026 | 22:13
  • 1583
  • 1
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 28457
  • 7
Везенков и Олимпиакос се разправиха с АЕК, следва сблъсък за титлата с Панатинайкос

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АЕК, следва сблъсък за титлата с Панатинайкос

  • 30 май 2026 | 19:03
  • 9342
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 75120
  • 480
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 28457
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 9246
  • 11
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 9524
  • 36
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:58
  • 19849
  • 11
Финален ден в Елитната група U15: Левски, ЦСКА и Ботев спорят за призовите места

Финален ден в Елитната група U15: Левски, ЦСКА и Ботев спорят за призовите места

  • 31 май 2026 | 07:11
  • 907
  • 0