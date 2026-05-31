НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

Сан Антонио Спърс е вторият финалист в тазгодишното издание на заключителните серии в НБА на САЩ и Канада! “Шпорите” влетяха в битката за титлата с класа, след като елиминираха във финала на Запад актуалния шампион в Асоциацията и шампион в конференцията от редовния сезон Оклахома Сити Тъндър. В ранните часове на днешния 31-ви май (неделя) българско време Спърс спечелиха седмия мач от серията срещу Тъндър със 111:103 (32:25 24:28 24:24 31:26) и триумфираха с 4-3 победи.

Най-резултатен играч за победителите стана френският център Виктор Уембаняма, който записа 22 точки, 7 борби и 2 асистенции. Най-добро представяне за Тъндър направи гардът Шай Гилгеус-Александър, който записа 35 точки, 4 борби и 9 асистенции.

Спърс направиха огромна заявка с този успех, тъй като се превърнаха в първия отбор в рамките на плейофите, който успя да измъкне победи срещу Оклахома, които взеха първите два кръга с по 4-0, когато отстраниха Финикс Сънс и ЛА Лейкърс. Сан Антонио от своя страна преодоля преди това Портланд Трейл Блейзърс (4-1) и Минесота Тимбъруулвс (4-2), а в рамките на редовния сезон финишира на второ място в Западната конференция.

В спор за титлата Сан Антонио Спърс ще играе с Ню Йорк Никс - третият от редовния сезон в Източната конференция, който по пътя си в плейофите елиминира последователно Атланта Хоукс (4-2), Филаделфия 76ърс (4-0) и Кливланд Кавалиърс (4-0).

Последната титла на Сан Антонио е от 2014 г., когато “шпорите” победиха във финалната серия Маями Хийт с 4-3. Ню Йорк Никс от своя страна мечтаят вече повече от половин век за титлата, след като я спечелиха за последно през 1973 г., когато на финала се разправиха със ЛА Лейкърс с 4-1 успеха. Интересното е, че Никс играха за последно финал именно срещу Сан Антонио. Това се случи на границата на Милениума през 1999 г., когато “шпорите” надделяха с 4-1.

Ню Йорк Никс има общо осем финала - два от тях са спечелени и цели шест загубени.

Сан Антонио Спърс е петият най-титулуван отбор в Асоциацията и има пет шампионски трофея, стигайки до общо шест финала и губейки само един от тях.

Първият мач от финалната серия тази година е в края на идната работна седмица на 4-и юни (четвъртък) от 3:30 часа българско време, като “шпорите” приемат откриващите две срещи. Съперниците си размениха по една победа в двубоите от редовния сезон.

