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  3. Мурат Якин: Не получихме наградата, която заслужавахме

Мурат Якин: Не получихме наградата, която заслужавахме

  • 14 юни 2026 | 05:58
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Мурат Якин очаквано остана недоволен след равенството 1:1 на водения от него отбор на Швейцария срещу тима на Катар. Неговите възпитаници водеха в резултата минути до преди последния съдийски сигнал, но се пропукаха в продължението и позволиха на “шейховете” да откраднат точката.

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“Жалко е. Не получихме наградата, която заслужавахме за усилията си. Липсваше ни ефективност в заключителната фаза на атаките ни. Такъв е футболът: ако не вкараш, те вкарват. Противниците ни бяха солидни в защита. И дори с минимална преднина от 1:0, те все още вярваха в успеха. Хванаха ни в най-неподходящия възможен момент и ние не успяхме да реагираме. Контролирахме играта през целия мач, но ни липсваше малко футболен мозък към края.

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Когато противникът вкара, ние загубихме топката и им позволихме да се възползват. Развръзката беше болезнена за нас. Сега трябва да се върнем към анализа, да анализираме мача и да се засилим.

Лопетеги: И да не бяхме вкарали, пак щях да съм доволен
Лопетеги: И да не бяхме вкарали, пак щях да съм доволен

Когато пуснеш нов играч, се надяваш, че той ще даде на отбора повече енергия и ще им помогне да продължат доминацията си. Но ще отбележа, че резултатът не е по вина на резервите. Ние сме един отбор, едно цяло. Може би трябва да преосмисля решенията си. Искаме да се представим добре на Световното първенство. Убеден съм, че ще се справим по-добре в предстоящите мачове”, каза Якин.

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