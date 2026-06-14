Лопетеги: И да не бяхме вкарали, пак щях да съм доволен

Хулен Лопетеги не спести суперлативите си за играта на своя Катар след равенството с тима на Швейцария от първия кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Това бе първа точка за “шейховете” в историята на световните футболни финали.

“Гордея се с отбора си. Казах на играчите, че дори и да не бяхме вкарали и да не бяхме завършили наравно, пак щях да съм доволен от отношението и дисциплината им, които показаха днес. Но за щастие успяхме да вкараме и това ще остане в историята. Понякога имахме малко късмет, но за да успееш в живота и спорта, трябва да вярваш и да работиш усилено. Така че се радваме за нашите играчи”, каза Лопетеги.