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  3. Никола Караманолов и Кристен Радуканова най-бързи на 100 метра в Габрово

Никола Караманолов и Кристен Радуканова най-бързи на 100 метра в Габрово

  • 13 юни 2026 | 20:41
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Никола Караманолов и Кристен Радуканова най-бързи на 100 метра в Габрово

Кристен Радуканова постигна две победи на 100 и 200 метра на турнира “Никола Вълчанов” в Габрово тази вечер. След като по-рано днес се наложи на 200 м, преди малко Радуканова спечели и спринта на 100 м при дамите с 11.80 секунди. Втора завърши Никол Андонова с 12.41 сек, а трета се нареди Цветелина Матеева с 12.76 сек.

При мъжете Никола Караманолов също спечели убедително с 10.48 сек (+0.8 м/сек). Втори финишира Атанаси Стоянов с 10.62 сек, а трети се нареди Георги Петков с 10.65 сек.

В бягането на 100 м при девойките под 18 г. победата заслужи Мирела Минчева с 12.43 сек (-0.2 м/сек), следвана от Мария Караиванова с 12.47 сек и Мира Шопова с 12.49 сек.

В скока на дължина при дамите първото място е за Галина Николова с 5.89 м (+0.1 м/сек), втора е Вивиан Кръстева с 5.75 м (+0.1 м/сек), а трета Дейзи Иса с 5.70 (-0.3 м/сек).

Снимка: БФЛА

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