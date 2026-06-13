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И Мартин Стоянов покри норматив за Световното в Юджийн

  • 13 юни 2026 | 18:57
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И Мартин Стоянов покри норматив за Световното в Юджийн

Мартин Стоянов (с №333 на снимката) е поредният млад български атлет, който покри норматив за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн през август. Състезателят на Атлетик-София спечели първото място на 400 метра с препятствия на турнира “Никола Вълчанов” в Габрово с личен рекорд от 52.52 секунди. Това е и покрив норматив за планетарния форум.

Втори на 400 м/пр завърши Радин Вълчев с 53.09 сек, а трети се нареди Тодор Тодоров с 54.35 сек.

В скока на височина при жените се наложи Ирен Саръбоюкова с 1.70 м, втора със същия резултат е Натали Захариева, а третото място с 1.65 м зае Валерия Кадийска.

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