Касабов изравни рекорда си на 110 м/пр и се класира за Световното, Мартин Танев също с норматив

Отличното представяне на младите български атлети от началото на летния сезон продължава. Още двама състезатели се справиха с нормативите за Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон, САЩ през август.

Европейският медалист при юношите на 110 м/пр Християн Касабов изравни националния си рекорд под 20 години на турнира “Никола Вълчанов” в Габрово с 13.31 секунди и покри норматива за участие на Световното в САЩ. Той обаче не беше единственият състезател в тази дисциплина, който се справи с нормата от 14.00 секунди. Вторият в това бягане Мартин Танев подобри личния си рекорд и с 13.91 сек също ще има възможност да участва на планетарния форум под 20 г.

Завършилият на трета позиция на 110 м/пр при юношите под 20 г. в Габрово Здравко Здравков също записа личен рекорд от 14.17 сек.

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