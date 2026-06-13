Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Касабов изравни рекорда си на 110 м/пр и се класира за Световното, Мартин Танев също с норматив

Касабов изравни рекорда си на 110 м/пр и се класира за Световното, Мартин Танев също с норматив

  • 13 юни 2026 | 20:31
  • 398
  • 0
Касабов изравни рекорда си на 110 м/пр и се класира за Световното, Мартин Танев също с норматив

Отличното представяне на младите български атлети от началото на летния сезон продължава. Още двама състезатели се справиха с нормативите за Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон, САЩ през август.

Европейският медалист при юношите на 110 м/пр Християн Касабов изравни националния си рекорд под 20 години на турнира “Никола Вълчанов” в Габрово с 13.31 секунди и покри норматива за участие на Световното в САЩ. Той обаче не беше единственият състезател в тази дисциплина, който се справи с нормата от 14.00 секунди. Вторият в това бягане Мартин Танев подобри личния си рекорд и с 13.91 сек също ще има възможност да участва на планетарния форум под 20 г.

Завършилият на трета позиция на 110 м/пр при юношите под 20 г. в Габрово Здравко Здравков също записа личен рекорд от 14.17 сек.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Спешна операция на гръбнака извади Моли Кодъри до края на сезона

Спешна операция на гръбнака извади Моли Кодъри до края на сезона

  • 13 юни 2026 | 16:05
  • 1817
  • 2
Уанионий иска реванш срещу Луткенхаус след изненадващата загуба в Осло

Уанионий иска реванш срещу Луткенхаус след изненадващата загуба в Осло

  • 13 юни 2026 | 15:50
  • 396
  • 0
Около 100 бегачи се впускат в планинско състезание във Врачанския балкан

Около 100 бегачи се впускат в планинско състезание във Врачанския балкан

  • 13 юни 2026 | 15:08
  • 582
  • 0
Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 580
  • 0
Живко Виденов е в неизвестност, сестра му моли всеки за съдействие

Живко Виденов е в неизвестност, сестра му моли всеки за съдействие

  • 13 юни 2026 | 13:48
  • 15406
  • 7
Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис на Диамантената лига в Париж

Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис на Диамантената лига в Париж

  • 13 юни 2026 | 13:31
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

  • 13 юни 2026 | 20:15
  • 20308
  • 48
Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)

Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)

  • 13 юни 2026 | 20:51
  • 1541
  • 1
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
  • 28582
  • 22
Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 36400
  • 183
VNL мъже: България 0:0 Аржентина! Следете мача ТУК!

VNL мъже: България 0:0 Аржентина! Следете мача ТУК!

  • 13 юни 2026 | 21:13
  • 1327
  • 0
Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 15919
  • 43