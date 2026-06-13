Кристен Радуканова и Димитър Христов спечелиха спринта на 200 м в Габрово

Кристен Радуканова и Димитър Христов спечелиха спринта на 200 метра на атлетическия турнир “Никола Вълчанов” в Габрово. При жените Радуканова изравни личния си рекорд от 23.55 секунди (-0.3 м/сек) за първото място. Европейската шампионка на 100 м за девойки Радина Величкова завърши втора с 24.10 сек, а шампионката на България под 23 г. Симона Стоянова се нареди трета с 25.12 сек.

На 200 м при мъжете Христов извоюва победата с 21.81 сек (+0.5 м/сек). Втори завърши Тодор Тодоров с 22.00 сек, а трети Викторио Мирчев с личен рекорд от 22.10 сек.

В първата дисциплина от турнира (хвърляне копие момчета под 16 г.) се наложи Тони Воденичаров с 50.11 м.

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