Голяма промяна в Уест Хам след изпадането

След 16 години начело на Уест Хам Дейвид Съливан се оттегли от поста си на съпредседател на клуба, след като е бил уведомен за предстоящото публикуване на сериозни исторически обвинения. От клуба добавиха, че се разбира, че нито едно от обвиненията не е свързано с “чуковете” или с някоя от неговите дейности.

Всичко това идва седмици след изпадането на Уест Хам от Премиър лийг. Съливан беше начело на лондончани от 2010 година насам, но от известно време насам феновете жадуваха за напускането му. Богатството си той натрупва в порнографската индустрия.

В изявление от г-н Съливан се казва: „Наскоро бях информиран, че фактически неверни и напълно лъжливи, десетилетни обвинения, засягащи личния ми живот, предстои да бъдат излъчени и публикувани.“

Той добави: „Неверните обвинения, отправени срещу мен, бяха сензационно преувеличени от медиите. След цял живот, прекаран в изграждане на бизнеси в индустрията за възрастни, в която съм срещнал хиляди жени, за съжаление е неизбежно да бъдат отправени малък брой твърдения за неправомерно поведение срещу мен. Категорично отричам тези твърдения.“

„Аз съм дискретен човек и тези, които познават истинския Дейвид Съливан лично и професионално, а не карикатурата, измислена от таблоидите, знаят точно кой съм и какво отстоявам“, каза той.

„Аз абсолютно не съм човекът, за когото медиите са решили да ме представят.“

Съливан заяви, че решението му да подаде оставка идва в момент, когато Уест Хам е изправен пред „предизвикателно и важно време“.

„Това беше изключително болезнено решение, но то е взето от любов, уважение и отговорност към един футболен клуб и една фенска база, които заслужават абсолютна обединеност и фокус занапред“, каза той.

David Sullivan's legal representatives have made a statement stating



“I have recently become aware that factually incorrect and entirely false, decades-old allegations concerning my personal life are due to be broadcast and published.



“The false allegations levelled against me… pic.twitter.com/sUrJzEJIGY — West Ham Football (@westhamfootball) June 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google