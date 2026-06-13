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Ландо Норис: Нямаме шанс да се борим за победата

  • 13 юни 2026 | 20:02
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Световният шампион Ландо Норис не смята, че отборът на Макларън ще има реален шанс да се бори за победата в утрешната Гран При на Барселона предвид изоставането, което той и съотборникът му Оскар Пиастри имаха в квалификацията.

Норис ще потегли от четвъртата позиция, след като регистрира пасив от 0.322 секунди спрямо Джордж Ръсел в края на квалификацията. В същото време миналогодишният победител в Барселона Пиастри ще потегли от седмото място, като австралиецът завърши квалификацията на 0.411 зад Ръсел.

Предвид това изоставане Норис е сигурен, че той и Пиастри няма да могат да се намесят в битката за победата на „Каталуния“. В същото време световният шампион заяви, че е доволен от начин, по който Макларън реагира след изключително трудния уикенд в Монако миналата седмица.

Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън
Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън

„Върнахме се там, където бяхме преди Монако. Мисля, че всички бяха доста отчаяни след Монако, защото беше толкова шокиращ уикенд. Просто се върнахме към формата, която имахме в Монреал, където стартирах трети.

„Мисля, че сме направили стъпка напред. Имаме някои дребни елементи, които изглежда ни помагат малко, а в момента всяка милисекунда прави разлика. Така че мисля, че ние сме доволни от тази стъпка напред. Радваме се, че се върнахме на писта, но не е като колата да беше красива там.

„Хубаво е, че можем да се върнем след разочароващ уикенд, но ние бяхме на 3.5 десети от полпозишъна, което е голяма разлика. Така че съм доволен, но не достатъчно.

„Не, не можем да се борим за победата. Изоставане от 3.5 десети на тази писта? Нужно е повече сцепление, добра задница, а това са неща, които нямаме днес. Така че е малко вероятно“, каза Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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