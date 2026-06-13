Ландо Норис: Нямаме шанс да се борим за победата

Световният шампион Ландо Норис не смята, че отборът на Макларън ще има реален шанс да се бори за победата в утрешната Гран При на Барселона предвид изоставането, което той и съотборникът му Оскар Пиастри имаха в квалификацията.

Норис ще потегли от четвъртата позиция, след като регистрира пасив от 0.322 секунди спрямо Джордж Ръсел в края на квалификацията. В същото време миналогодишният победител в Барселона Пиастри ще потегли от седмото място, като австралиецът завърши квалификацията на 0.411 зад Ръсел.

Предвид това изоставане Норис е сигурен, че той и Пиастри няма да могат да се намесят в битката за победата на „Каталуния“. В същото време световният шампион заяви, че е доволен от начин, по който Макларън реагира след изключително трудния уикенд в Монако миналата седмица.

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„Върнахме се там, където бяхме преди Монако. Мисля, че всички бяха доста отчаяни след Монако, защото беше толкова шокиращ уикенд. Просто се върнахме към формата, която имахме в Монреал, където стартирах трети.



„Мисля, че сме направили стъпка напред. Имаме някои дребни елементи, които изглежда ни помагат малко, а в момента всяка милисекунда прави разлика. Така че мисля, че ние сме доволни от тази стъпка напред. Радваме се, че се върнахме на писта, но не е като колата да беше красива там.



„Хубаво е, че можем да се върнем след разочароващ уикенд, но ние бяхме на 3.5 десети от полпозишъна, което е голяма разлика. Така че съм доволен, но не достатъчно.



„Не, не можем да се борим за победата. Изоставане от 3.5 десети на тази писта? Нужно е повече сцепление, добра задница, а това са неща, които нямаме днес. Така че е малко вероятно“, каза Норис.

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Снимки: Gettyimages