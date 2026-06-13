Винисиус Жуниор: Това е най-специалният момент в кариерата ми

След силния си сезон за Реал Мадрид сега Винисиус Жуниор е амбициран да направи и отлично световно първенство. Първият тест по пътя на Бразилия е тимът на Мароко, като мачът е идната нощ от 1:00 часа българско време.

“Това е най-специалният и важен момент в кариерата ми - заяви Вини. - Достигнах физическото и техническото ниво, за което винаги съм мечтал, а и през целия сезон нямах нито една контузия. Подготвих се изключително сериозно за този момент.”

“Работата с Анчелоти също ми носи огромно спокойствие, защото той ми дава голяма свобода и увереност да пренесеа тук, в бразилския национален отбор, всичко, което правя за Реал Мадрид. Вярвам, че няма по-подходящо място - с тези осем мача пред нас - да променим историята за нашата страна и за играчите. Това ще бъде от ключово значение. И тук не говоря само за голове или асистенции, а за добра игра, за вдъхване на нужната увереност в отбора и за победи. Победите са това, което е от най-голямо значение, независимо от конкретната ситуация в мача. Именно това ще определи докъде ще стигне Бразилия”, добави нападателят.

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