Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Маркиньос: Анчелоти ни донесе онова предимство, от което се нуждаем

Маркиньос: Анчелоти ни донесе онова предимство, от което се нуждаем

  • 13 юни 2026 | 12:08
  • 362
  • 0

Капитанът на Бразилия Маркиньос е оптимист за представянето на отбора на стартиралото Световно първенство и заради присъствието на Карло Анчелоти на пейката. Идната нощ от 1:00 часа българско време италианският селекционер ще изведе тима си в първия му мача от турнира - срещу Мароко.

“Анчелоти е роден победител, който е доказал, че знае как да превръща един отбор в шампион - надъхан е Маркиньос. - Смятам, че е изключително важно именно той да води отбора ни в момента. Той се справя забележително добре с предизвикателствата и напрежението, които неизменно вървят ръка за ръка с тази работа.”

“Щастливи сме, че разполагаме със селекционер като него – човек, който отлично познава своя състав и своите футболисти, който разбира изключително много от тактическата страна на играта, а още повече – от това какво е необходимо, за да станеш шампион. Той внесе истинска искра в отбора, онова допълнително предимство, от което се нуждаехме преди началото на това Световно първенство.“

Анчелоти призна, че Неймар още не е готов
Анчелоти призна, че Неймар още не е готов
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

  • 13 юни 2026 | 09:43
  • 4617
  • 3
Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

  • 13 юни 2026 | 09:30
  • 1766
  • 0
Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

  • 13 юни 2026 | 09:14
  • 486
  • 0
Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

  • 13 юни 2026 | 08:55
  • 1041
  • 0
Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

  • 13 юни 2026 | 08:44
  • 1995
  • 0
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1888
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 9934
  • 53
Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

  • 13 юни 2026 | 13:32
  • 334
  • 0
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 10817
  • 4
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 66454
  • 72
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1888
  • 4
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 15418
  • 8