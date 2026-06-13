Маркиньос: Анчелоти ни донесе онова предимство, от което се нуждаем

Капитанът на Бразилия Маркиньос е оптимист за представянето на отбора на стартиралото Световно първенство и заради присъствието на Карло Анчелоти на пейката. Идната нощ от 1:00 часа българско време италианският селекционер ще изведе тима си в първия му мача от турнира - срещу Мароко.

“Анчелоти е роден победител, който е доказал, че знае как да превръща един отбор в шампион - надъхан е Маркиньос. - Смятам, че е изключително важно именно той да води отбора ни в момента. Той се справя забележително добре с предизвикателствата и напрежението, които неизменно вървят ръка за ръка с тази работа.”

“Щастливи сме, че разполагаме със селекционер като него – човек, който отлично познава своя състав и своите футболисти, който разбира изключително много от тактическата страна на играта, а още повече – от това какво е необходимо, за да станеш шампион. Той внесе истинска искра в отбора, онова допълнително предимство, от което се нуждаехме преди началото на това Световно първенство.“

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