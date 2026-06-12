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  3. Левски показа новия треньор, дошъл от Локомотив (Пд)

Левски показа новия треньор, дошъл от Локомотив (Пд)

  • 12 юни 2026 | 14:37
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Левски показа новия треньор, дошъл от Локомотив (Пд)

ПФК Левски показа новия треньор, който пристигна в клуба от Локомотив Пловдив. Става въпрос за кондиционния специалист Николай Лесков.

Той вече се зае с познатата си работа и е новото име в щаба на треньора Хулио Веласкес. От клуба публикуваха обстоен репортаж от началото на предсезонната подготовка на Левски. В кадрите се вижда и работата на Лесков. Любопитното е, че в щаба на сините продължава да бъде и другият кондиционен треньор - Денислав Драшков.

Лесков сам пожела да напусне "Лаута" и ръководството на Локомотив удовлетвори молбата му и разтрогна по взаимно съгласие договора между двете страни.

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