Левски показа новия треньор, дошъл от Локомотив (Пд)

ПФК Левски показа новия треньор, който пристигна в клуба от Локомотив Пловдив. Става въпрос за кондиционния специалист Николай Лесков.

Той вече се зае с познатата си работа и е новото име в щаба на треньора Хулио Веласкес. От клуба публикуваха обстоен репортаж от началото на предсезонната подготовка на Левски. В кадрите се вижда и работата на Лесков. Любопитното е, че в щаба на сините продължава да бъде и другият кондиционен треньор - Денислав Драшков.

Лесков сам пожела да напусне "Лаута" и ръководството на Локомотив удовлетвори молбата му и разтрогна по взаимно съгласие договора между двете страни.

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