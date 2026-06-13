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Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

  • 13 юни 2026 | 04:18
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Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

Националният отбор на Аржентина допусна втора поредна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете. "Гаучосите" паднаха от Иран с 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) във втория си двубой от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, игран през изминалата нощ пред над 1200 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Така Аржентина е без успех и без спечелена точка до момента. От друга страна "персите" записаха първа победа и 3 точки.

България с първа победа във VNL след успех над Иран
България с първа победа във VNL след успех над Иран

Тази вечер (13 юни) от 21,30 часа българско време аржентинците ще играят срещу световния вицешампион България. Последната среща за Иран пък е с дебютанта Белгия утре (14 юни) от 17,00 часа.

Али Хаджипур стана най-полезен за Иран със страхотните 22 точки (2 блока и 3 аса) за победата. Пория Хосейн добави още 19 точки (2 аса) за успеха.

За тима на Аржентина Фаусто Диас (2 блока и 3 аса), Херман Гомес (1 блок) и Лусиано Висентин (1 блок) приключиха съответно с 12, 11 и 10 точки.

ИРАН - АРЖЕНТИНА 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)

ИРАН: Аршия Бехнеджад, Али Хаджипур 22, Пория Хосейн 19, Мортеза Шарифи 3, Мохамад Вализадех 8, Юсеф Каземи 4 - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро (Емран Кук Джили, Амирхосейн Есфандиар, Али Хагпараст, Пуя Аряхан, Хосейн Хаджи Калатех-либеро)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

АРЖЕНТИНА: Матиас Санчес 2, Херман Гомес 11, Лусиано Висентин 10, Фаусто Диас 12, Хоакин Галего 6, Николас Серба 4 - Франко Масимино-либеро (Лусиано Де Чеко, Ян Мартинес Франки, Мануел Армоа, Мартин Рамос 2, Игнасио Луенгас)

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАЦИО ДИЛЕО.

Снимки: volleyballworld.com

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