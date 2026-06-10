Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

Ботев (Пловдив) привлече десния краен бранител Богдан Костов, съобщиха от клуба. Защитникът парафира дългосрочен договор с "канарчетата" и се превърна в първото попълнение в лятната селекция на "жълто-черните". В България роденият през 2002 г. бранител е играл още за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист (Своге), а за последно бе част от състава на Добруджа.

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С екипа на тима от Добрич бранителят записа общо 69 мача, в които отбеляза гол и направи 11 асистенции. "Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев", заяви Костов пред официалния сайт на клуба. В четвъртък "канарчетата" започват своята лятна подготовка на клубната си база. Старши треньорът Станислав Генчев ще изведе своите възпитаници за първо занимание за новия сезон в 18:30 часа.

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