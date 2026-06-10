Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

  • 10 юни 2026 | 19:05
  • 3044
  • 0
Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

Ботев (Пловдив) привлече десния краен бранител Богдан Костов, съобщиха от клуба. Защитникът парафира дългосрочен договор с "канарчетата" и се превърна в първото попълнение в лятната селекция на "жълто-черните". В България роденият през 2002 г. бранител е играл още за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист (Своге), а за последно бе част от състава на Добруджа.

От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега
От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

С екипа на тима от Добрич бранителят записа общо 69 мача, в които отбеляза гол и направи 11 асистенции. "Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев", заяви Костов пред официалния сайт на клуба. В четвъртък "канарчетата" започват своята лятна подготовка на клубната си база. Старши треньорът Станислав Генчев ще изведе своите възпитаници за първо занимание за новия сезон в 18:30 часа. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия представи петима нови

Славия представи петима нови

  • 10 юни 2026 | 16:22
  • 5312
  • 7
Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

  • 10 юни 2026 | 15:48
  • 5223
  • 10
Венци Стефанов говори пред медиите

Венци Стефанов говори пред медиите

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 5955
  • 14
ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

  • 10 юни 2026 | 15:42
  • 1206
  • 4
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 13836
  • 35
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 28098
  • 66
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 1:2 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 20:30
  • 22280
  • 24
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос посягат към титлата в Гърция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос посягат към титлата в Гърция

  • 10 юни 2026 | 20:24
  • 678
  • 0
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 21497
  • 65
Кой ще спечели Мондиал 2026 - ето мнението на Sportal.bg

Кой ще спечели Мондиал 2026 - ето мнението на Sportal.bg

  • 10 юни 2026 | 20:21
  • 858
  • 1
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 28098
  • 66
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 22089
  • 4