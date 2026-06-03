Лукаку влезе в топ 5 на престижна класация

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку се разписа в приятелски мач срещу националния отбор на Хърватия, спечелен с 2:0. Попадението беше под номер 90 за тарана с екипа на „червените дяволи“, с което той си осигури място в престижната класация на петте най-резултатни футболисти за своите страни.

Лидер в този списък е португалецът Кристиано Роналдо, който има впечатляващите 143 гола за националния си тим. На втора позиция е аржентинецът Лионел Меси със 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Даеи със 108. Четвъртото място се заема от индиеца Сунил Четри, който е отбелязал 95 гола.

Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку се завърна към головете

Лукаку игра за националния отбор на Белгия от 2010 година и до момента е записал 125 мача с екипа на "червените дяволи".

Белгия ще участва на Световното първенство това лято, като попадна в група "G", където ще има за съперници Египет, Иран и Нова Зеландия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages