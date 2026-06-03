Руди Гарсия: За Ромелу Лукаку този гол е нещо огромно

В националния отбор по футбол на Белгия се стремят да смекчат очакванията си след победата при гостуването в Хърватия във вторник. Голмайсторът Ромелу Лукаку отбеляза 90-ото си попадение за държавния състав при успеха с 2:0, реализирайки при завръщането си в тима след 12-месечно отсъствие.

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„За него това е нещо огромно. Той живее за головете, така че фактът, че вкара, е нещо, за което сме наистина щастливи“, коментира старши треньорът Руди Гарсия. „Видяхте и реакцията на съотборниците му. Всички отидоха да празнуват с него, той го заслужава. Нашият голмайстор, нашият супер голмайстор вкара отново и това е фантастично. Този гол е добър за самочувствието му. Все пак трябва да останем предпазливи. Може да бъде опасно да прибързваме. Трябва да вървим стъпка по стъпка“, добави селекционерът на Белгия.

Лукаку имаше проблеми с контузия на подколянното сухожилие и за последно игра в началото на март.

„Ромелу показа за пореден път, че е по-напреднал, отколкото си мислехме. При дълги отсъствия поради контузии често се получава така - можеш да си много добър в началото и след това да претърпиш неуспех“, предупреди Гарсия.

„Получи се оспорван мач“, добави ветеранът Кевин Де Бройне и продължи: „Тествахме няколко неща, може би не непременно с цел да приложим всичко на Световното първенство. Като отбор бяхме доста компактни. Все още има аспекти, в които можем да играем по-добре. Това е добро начало, но трябва да запазим спокойствие. Толкова много неща все още могат да се променят. Ще има и моменти по време на турнира, когато нещата ще станат по-трудни. Този отбор иска да подходи към предстоящото по позитивен начин.“

За Белгия предстои още една контрола срещу Тунис в Брюксел в събота, преди да се отправи към Съединените щати, където играе срещу Египет в първия си мач от група G на Мондиал 2026 на 15 юни в Сиатъл.

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Снимки: Imago