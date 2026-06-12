Сесил Каратанчева: Спортът е безгранична сила, той отваря врати и обединява

Следващата седмица в България ще се проведе световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Сесил Каратанчева е част от организационния екип на състезанието, което за първи път се провежда на Балканите. Над 400 състезатели от 23 държави ще участват в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт.

В неделя е официалното откриване, а от понеделник, 15 юни, до сряда, 17 юни ще бъдат състезанията. Срещите по тенис на корт ще се проведат на кортовете на ТК "Сесил Каратанчева" в парка на Военната академия в София, в комплекса ще се състои и турнирът по тенис на маса.

Каратанчева разказа пред Sportal.bg повече за предстоящото събитие и какво значение има то. И призова всички да дойдат да подкрепят участниците, защото за тях това ще има огромна стойност.

"Грандиозно събитие. За първи път ще се проведе тук, на Балканите. Благодарение на федерацията по адаптирана физическа активност. Много труд стои зад това домакинство. Аз съм малка частица в морето. Над 400 състезатели от цял свят се очаква да участват. Българските състезатели ще са около 20. Най-важното за такъв вид събития е, че то дава лице и сила на деца, които са в такова положение, и на техните родители. Да видят, че спортът дава едно прекрасно бъдеще и една безценна възможност за интеграция. Мисля, че в България и на много други места тези деца са подценявани. Това ще даде един нов облик на това какво спортът може да даде. Тук има нужда от такова събитие", сподели Сесил.

Над 400 участници на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

"Състезанията по тенис на корт и тенис на маса ще се проведат на кортовете на тенис клуб “Сесил Каратанчева”, който се помещава във Военна академия, за което им много благодарни. Спортът отваря врати, спортът сплотява, спортът обединява. Спортът е сила, която е безгранична и спортът е здраве. Идеята e да стигне до повече хора. Повече хора да подкрепят събитието. Който има възможност, нека отиде да подкрепи тези деца, защото за тях ще е безценно", допълни тя.

Световното първенство за спортисти със синдром на Даун е пример колко положително влияние може да има спорта.

"Не ми харесва, когато виждам, че се опитват в спорта да вкарват някакъв вид политика, независимо за какво става на въпрос, защото мисля, че спортът е един обединител, той е един мост. В спорта няма как да излъжеш - или си подготвен, или не си. Излизаш и даваш най-доброто от себе си. В конкуренция си с друг човек или друг отбор. Има един сблъсък физически, психически. Спортът е едно изключително важно развитие за младите и той трябва да върви ръка за ръка с образованието", е мнението на бившата четвъртфиналиста на "Ролан Гарос".

Вече има клип към химна на Световното за спортисти със Синдром на Даун

Каратачева се опитва да отваря врати и да е част от промяната. В нейния клуб от миналата година има специална програма и на кортовете тренират деца в неравнойстойно положение.

"Преди една година решихме да направим такава инициатива, напълно безплатно. За деца в неравностойно положение, които искат да тренират. Два пъти седмично лятото и един път седмично зимата. Основното е да се запознаят със спорта. Учим ги на координация, на усет. Виждаме, че дойдоха деца, които в началото бяха изключително неконтактни. Преди няколко дни едно дете, което в началото не даваше да бъде докосвано, дойде, прегърна ме. Обменихме няколко изречения. Пита ме как е форхендът? Когато видиш подобно нещо, си казваш: Има смисъл. Имаме дваама прекрасни треньори, които работят с тези деца - Ивелина Пеева и Георги Георгиев. Децата много ги обичат и са напреднали изключително много тази година. Аз се надявам да се мотивират повече клубове, които имат тази възможност, да правят такива инициативи, които да са безплатни. Частният сектор и помощта, която може да даваш безвъзмезно, трябва да вървят ръка за ръка", обяснява Сесил.

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