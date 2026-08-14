Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната българка и рускинята Варвара Паншина надиграха водачките в схемата Ирина Бара (Румъния) и Жибек Куламбаева (Казахстан) с 6:2, 7:5 за час и половина на корта.

След размяна на пробиви и равенство 1:1, Денчева и Паншина осъществиха два брейка като част от четири поредни гейма и не позволиха на съперничките си да отговорят до края на първия сет.

Във втората част, след като и двата тандема реализираха по два пробива, се стигна до равенство 5:5. С третия си брейк Денчева и Паншина поведоха с 6:5 и впоследствие успешно сервираха за победата.

По-рано днес Росица Денчева се класира и за полуфиналите на сингъл след успех с 6:2, 6:0 срещу украинката Катарина Заватска.

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