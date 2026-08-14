Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

  • 14 авг 2026 | 17:50
  • 101
  • 0
Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната българка и рускинята Варвара Паншина надиграха водачките в схемата Ирина Бара (Румъния) и Жибек Куламбаева (Казахстан) с 6:2, 7:5 за час и половина на корта.

След размяна на пробиви и равенство 1:1, Денчева и Паншина осъществиха два брейка като част от четири поредни гейма и не позволиха на съперничките си да отговорят до края на първия сет.

Във втората част, след като и двата тандема реализираха по два пробива, се стигна до равенство 5:5. С третия си брейк Денчева и Паншина поведоха с 6:5 и впоследствие успешно сервираха за победата.

По-рано днес Росица Денчева се класира и за полуфиналите на сингъл след успех с 6:2, 6:0 срещу украинката Катарина Заватска.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

  • 14 авг 2026 | 15:45
  • 825
  • 0
Александър Василев загуби на 1/4-финалите в Сърбия

Александър Василев загуби на 1/4-финалите в Сърбия

  • 14 авг 2026 | 14:12
  • 440
  • 0
Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

Григор Димитров започва участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес

  • 14 авг 2026 | 13:54
  • 1162
  • 1
Росица Денчева записа убедителен успех и се класира за полуфиналите в Куршумлийска баня

Росица Денчева записа убедителен успех и се класира за полуфиналите в Куршумлийска баня

  • 14 авг 2026 | 12:44
  • 534
  • 0
Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 10:18
  • 1320
  • 0
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

  • 14 авг 2026 | 09:25
  • 569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 31169
  • 138
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 24026
  • 18
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 30679
  • 72
Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

  • 14 авг 2026 | 15:43
  • 9064
  • 37
11-те на Фратрия и Берое

11-те на Фратрия и Берое

  • 14 авг 2026 | 17:47
  • 433
  • 0
Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

  • 14 авг 2026 | 13:30
  • 8615
  • 4