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Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 10:18
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Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

Бившият номер 4 в световния тенис Джак Дрейпър отново изпита сериозни затруднения след дългото си отсъствие заради контузия и не успя да преодолее първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Мастърс" в Синсинати (САЩ).

24-годишният британец, който получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите, отстъпи на Мартин Ландалусе (Испания) с 3:6, 5:7 след близо два часа игра и за второ поредно участие в надпревара от този калибър отпадна още на старта.

Този път Дрейпър пропусна шанса си за обрат, след като във втората част поведе с 5:2, но опонентът му отрази шест сетбола и спечели пет поредни гейма, за да избегне решаващ сет.

"Начинът, по който обичайно мога да се боря за всяка топка, това просто го няма. Нивото ми е спаднало толкова много и има толкова неща, които трябва да променя в играта си. Планината, която трябва да изкача, изглежда много голяма", заяви Дрейпър след срещата, цитиран от агенция Ройтерс.

В следващия кръг Ландалусе ще се изправи срещу 31-вия поставен Матео Арналди (Италия) в горната част на схемата. В нея е още първият поставен Александър Зверев (Германия), който започва директно от втория кръг срещу Камерън Нори (Великобритания), който се справи с Дино Призмич (Хърватия) с 3:6, 6:1, 6:4.

Бившият номер 1 в света Новак Джокович (Сърбия), който е поставен под номер 3, ще срещне Тиаго Тиранте (Аржентина), който отстрани Ян Чоински (Великобритания) в първия кръг след три тайбрека със 7:6(9), 6:7(7), 7:6(4) за близо три часа игра.

Френският ветеран Гаел Монфис, който ще се оттегли от тениса в края на сезона, приключи последното си участие в Синсинати след поражение срещу Ринки Хиджиката (Австралия) с 6:2, 6:7(5), 3:6 за два часа и 33 минути.

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Снимки: Gettyimages

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