  Вече има клип към химна на Световното за спортисти със Синдром на Даун

Официалният химн на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София, вече има и свой видеоклип.

Проектът „ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС / YOU ARE PART OF US“ беше представен с емоционално видео, което носи силно послание за приемане, подкрепа и силата да бъдеш себе си.

Песента събира едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Мария Илиева и Любо Киров, които застават зад каузата в подкрепа на спортистите със синдром на Даун. Композитор на парчето е Алекс Нушев, а текстът е дело на Валя Нушева и Криско.

Видеоклипът е реализиран по идея на Мария Иванова и Ралица Аджиларска, които са и режисьори и продуценти на проекта.

„ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС“ е песен за мечтите, смелостта и вярата, че всеки заслужава своето място под светлините на прожекторите.

„Искам да блестя. Искам да ме види света колко много на високо ще стигна!“ – гласи част от въздействащото послание на песента.

България ще бъде домакин на Световното първенство от 13 до 19 юни 2026 г., когато страната ни ще посрещне над 400 атлети от 23 държави от цял свят. Състезанията ще се проведат в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Посланици на Мондиала са олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и най-добрият български тенисист Григор Димитров. Лица на турнирите по художествена и спортна гимнастика са олимпийските вицешампиони Боряна Калейн и Красимир Дунев.

Организаторите от Федерацията по адаптирана физическа активност, с президент Слав Петков, подчертават, че събитието е не само спортен форум, но и възможност обществото да покаже съпричастност и подкрепа към хората със синдром на Даун.

