Александър Василев загуби на 1/4-финалите в Сърбия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев допусна поражение в четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 7 в схемата, отстъпи на четвъртия поставен Марат Шарипов (Русия) с 1:6, 1:6 след час игра.

В хода на двубоя младият българин допусна осем двойки грешки и не успя да остане конкурентен на съперника си, приключвайки участието си в надпреварата поединично.

По-късно днес Василев ще играе полуфинал в турнира на двойки заедно с руснака Тимофей Дерепаско срещу представителите на домакините Кристиян Юхас и Стефан Попович.

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